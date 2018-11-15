МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. У опасений относительно избытка предложения на нефтяном рынке и снижения спроса, которые привели к обвалу цен на нефть, есть и позитивная сторона. Сейчас цены находятся на более обоснованных уровнях.

В среду котировки восстанавливались после падения с октябрьского пика на территорию медвежьего рынка. Снижение цен, продолжавшееся в течение 12 сессий подряд, завершилось во вторник. Фьючерсы на нефть Brent и WTI теперь находятся на уровнях 67 и 57 долларов за баррель, снизившись примерно на 25% с максимумов этого года, отмечается в статье Dow Jones.

Падение цен на нефть, вероятно, завершится, однако акции компаний нефтегазового сектора – это другой вопрос. Биржевые фонды (ETF) нефтегазового сектора SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production (XOP) и Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) в среду днем снизились примерно на 0,8% и 0,6% соответственно. Акции Exxon Mobil (XOM) снизились на 0,7%, тогда как акции Chevron (CVX) подорожали на 0,5%.

Нефтяные цены сильно упали, однако теперь они ближе к своей справедливой стоимости. До падения цен основной проблемой нефтяного рынка была даже не динамика спроса и предложения, а завышение цены из-за инвесторов, ожидавших дефицита на рынке.

В понедельник цены на нефть еще были завышены, однако после падения на 7,1% во вторник потенциал снижения котировок уже кажется ограниченным, отметил Параг Татте из Deutsche Bank. “Когда цены на нефть слишком сильно отдаляются от справедливой стоимости – на 35% в любую сторону – они снова к ней возвращаются, — сказал Татте в интервью Barron's. – При достижении недавнего пика цены на нефть оказались на 35% выше справедливой стоимости, однако после коррекции они выше справедливой стоимости примерно на 5%”.

Цены на нефть устойчиво росли с апреля по сентябрь, несмотря на укрепление доллара, отметил Татте. Обычно цены на нефть WTI снижаются при росте доллара. Отход от такой модели говорит о том, что инвесторы слишком позитивно отреагировали на возможное введение президентом США Дональдом Трампом санкций против Ирана, а затем слишком негативно отреагировали, когда Трамп сделал временные исключения для некоторых стран, покупающих иранскую нефть.

Во всяком случае, на основании данного снижения цен совсем нельзя делать вывод о каком-то жутком замедлении мирового экономического роста, полагает Татте. Ему трудно судить о фундаментальных факторах рынка нефти, но судя по динамике цен и позиционирования инвесторов, на восстановление котировок можно рассчитывать. По состоянию на прошлую пятницу, чистая длинная позиция инвестменеджеров по нефти достигла 15-месячного минимума, и Татте ожидает дальнейшего падения данного показателя на фоне небольшого увеличения объема коротких позиций.

Что же может привести к увеличению цен? Например, ослабление доллара в результате свежих новостей по Brexit и последующая стабилизация нефтяных котировок, рассуждает Татте.

Фундаментальными драйверами роста цен могут стать веские доказательства того, что нефтедобыча ОПЕК снижается, а “спрос устойчив”, отметил аналитик Goldman Sachs Джеффри Карри во вторник. По его словам, для дальнейшего восстановления на рынке цены на ближайшие фьючерсы на нефть Brent должны превысить цены на более долгосрочные контракты. В настоящий момент спред с более долгосрочными контрактами выровнялся. Подобная динамика, по мнению Карри, не оправдана, так как запасы нефти не завышены, а рост спроса, “скорее всего, превысит” текущие низкие ожидания.

При этом экспорт из Ирана, как ожидается, сократится, а ОПЕК может уменьшить нефтедобычу, подчеркнул Карри.

“Вероятность сокращения нефтедобычи (ОПЕК) в следующем месяце выглядит достаточно высокой, а объемы снижения могут составить порядка 1 млн баррелей в день”, — отметила Хелима Крофт из RBC Capital Markets в отчете, опубликованном после встречи картеля на выходных.

“Этим утром как генсек ОПЕК, так и председатель картеля неоднократно подчеркивали желание предпринять конструктивные действия на заседании 6 декабря в Вене …”, — написала Крофт в среду.

Основными рисками в сценарии роста цен, предложенном Карри, выступает ослабление спроса и сохранение нефтедобычи ОПЕК на прежнем уровне, но вероятность реализации обоих факторов невелика, считает он.

Даже если цены на нефть не вырастут, экономические условия будут благоприятными. Более низкие нефтяные котировки и более сильный доллар для экономики США – это то, “что доктор прописал”, полагает Торстен Слок из Deutsche Bank.

“Когда такая ситуация наблюдалась с 2014 по 2016 год индекс S&P 500 вырос, а американская экономика в основном расширялась устойчивыми темпами”, — отметил Слок в среду. “Текущие опасения не оправданы, так как более низкие цены на нефть лишь помогут экономическому росту, являясь позитивным фактором для покупателей и компаний-потребителей энергоносителей”, — заключил он.