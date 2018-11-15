МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, из России в США за последнее время были направлены минимум три танкера с российским сжиженным газом с месторождения "Ямал СПГ". Речь идет о газе с завода по производству СПГ на базе Южно-Тамбейского месторождения. В настоящее время работают две линии завода, запуск третьей ожидается в декабре.

США являются одним из крупнейших в мире производителей природного газа и в 2017 году стали его нетто-экспортером, то есть, экспорт этого сырья превысил импорт. Страна поставляет СПГ покупателям в Южной Америке, Азии и Европе. Недавно Польша заключила с американскими Cheniere Marketing International 24-летний контракт на поставку СПГ и с Venture Global LNG — 20-летний контракт.

При этом США активно выступают за диверсификацию поставок энергоносителей в Европу за счет своего сжиженного газа. По оценкам экспертов, он дороже российского трубопроводного газа примерно на треть, но США не теряют надежды подвинуть конкурента. На азиатском рынке Россия также стремится конкурировать с США за счет трубопроводных поставок и СПГ.

В этой ситуации тот факт, что Соединенные Штаты закупают российский газ, да еще и с проекта "Ямал СПГ", чьи акционеры находятся под санкциями, действительно вызывает удивление. Несколько танкеров были отправлены в начале этого года. Сложно говорить, входят ли туда три танкера, о которых говорила Захарова. "Наверное, речь все же идет не о последнем времени, а о прошлой зиме", — рассуждает замдиректора Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

По его словам, в любом случае три танкера – очень маленький объем, не способный повлиять на конъюнктуру рынка.

"Тем не менее, это любопытный факт, который вызвал внутриамериканскую дискуссию в условиях борьбы Вашингтона с российским газом в Европе. Он показывает зыбкость такой политики США", — указал Гривач.

Технически поставки российского СПГ в США объяснялись тем, что зимой на рынке не так много свободного газа. Ранее сообщалось, что зимние поставки происходили в тот момент, когда США и Великобритания испытывали острую потребность в топливе из-за сильных морозов.

Американцы не могли поставлять свой газ из-за законодательных ограничений (запрет на внутриамериканские поставки морем судами под иностранными флагами). Кроме того, цены на газ на северо-востоке США из-за морозов и дефицита газа были достаточно высокими, что сделало такую поставку оправданной, добавил представитель ФНЭБ.

ВОПРОС ЦЕНЫ

С этой точкой зрения согласен и Андрей Полищук из Райффайзенбанка. "В США в высокий сезон газ вполне может импортироваться, несмотря на то что по сути страна выходит на позиции экспортера. Особенности законодательного регулирования таковы, что иногда удобнее купить чужой газ, нежели поставлять свой", — сказал он.

Если в одном из регионов газа не хватает, проще не сжижать его в другом штате, поставлять и снова разжижать, а сразу купить СПГ с танкера, который уже сейчас идет к адресату. В сезон спотовые цены в США растут резко, по этой причине некоторые танкеры в сезон перенаправляются именно туда", — отметил он.

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Ситуация складывается следующим образом. По трейдингу газ заказывается на Ямале, затем цены на СПГ в Азии резко растут, и этот газ вместо Европы, куда направлялся изначально, идет туда. По пути в Азию подскакивает цена в США, и танкер вместо Азии разворачивается и берет курс на Штаты. Порой получается так, что за это время там цена падает, и газ вновь возвращается в Европу.

В целом эта ситуация обычна для рынка сжиженного газа, отмечает Полищук. США покупают российский газ вовсе не потому, что им нужен именно он, а из-за того, что цены на него на данный момент выгоднее. Кроме того, к моменту поставки нередко бывает, что газ из России попадает в общую смесь, где отличить его от, скажем, катарского невозможно.