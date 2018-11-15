МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний завершили торги четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном положительной динамикой, подешевели лишь расписки TCS Group и АФК "Система", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,98%, до 6,37 доллара, "Лукойла" — на 2,09%, до 73,3 доллара, "Новатэка" — на 1,77%, до 178,1 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,47%, до 4,65 доллара, "Газпром нефти" — на 0,72%, до 28 долларов.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 1,99%, до 17,65 доллара, НЛМК — на 1,52%, до 24,77 доллара, "Северстали" — на 1,25%, до 15,45 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 4,61%, до 1,34 доллара, Сбербанка — на 2,99%, до 12,41 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подешевели на 1,06%, до 16,82 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" увеличилась на 1,74%, до 13,43 доллара, "Ленты" — на 0,99%, до 3,58 доллара. Бумаги АФК "Система" снизились в цене на 0,75%, до 2,37 доллара.