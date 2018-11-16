ДУШАНБЕ, 16 ноя /ПРАЙМ/, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в пятницу даст старт работе первого агрегата Рогунской ГЭС, которая после полного ввода всех шести агрегатов станет крупнейшей в Центральной Азии.

Ожидается, что за пуском будут наблюдать первый вице-премьер Афганистана Мухаммад Хон, министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, заместитель министра энергетики России Андрей Черезов и вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер.

На церемонию приглашены представители ряда государств, в частности стран-участниц проекта CASA-1000, международных организаций, диппредставительств зарубежных стран и журналисты ведущих мировых СМИ.

РОГУНСКАЯ ГЭС ПОМОЖЕТ НУРЕКСКОЙ

Осуществляя многолетнее регулирование стока реки Вахш, Рогунская ГЭС с водохранилищем 13,3 кубокилометра может обеспечить и жизнеспособность Нурекской гидроэлектростанции, которая сейчас является наиболее крупной ГЭС региона. После возведения дамбы Рогунской ГЭС в нижестоящие водохранилища Вахшского каскада, в том числе Нурекской ГЭС, начнет поступать чистая вода. Таким образом, будет решена и проблема очистки заиленного Нурекского водохранилища.

Помимо Нурекской ГЭС, водохранилище будет обеспечивать стабильное водоснабжение всех водохранилищ Вахшского каскада гидроузлов, далее вода попадает в реку Вахш — правый приток реки Амударья, протекающей по территории Узбекистана.

Президент Таджикистана неоднократно подчеркивал, что строительство Рогунской ГЭС не повлияет на водоснабжение государств-соседей. Гидроузел требует 2,7 миллиона кубометров земляных работ, строительства каменно-насыпной плотины высотой 335 метров — самой высокой в мире, при помощи дамбы будет образовано водохранилище объемом свыше 13 миллиардов кубометров. Рогунская ГЭС позволит не только увеличить общую выработку электроэнергии шести каскадов ГЭС на реке Вахш, но и, самое главное, его работу в любом необходимом режиме, вырабатывая не только летнюю, но и наиболее дефицитную в регионе зимнюю электроэнергию.

АГРЕГАТЫ

В пятницу первый агрегат Рогунской ГЭС войдет в энергосистему Таджикистана. В целом на этой гидростанции будут установлены шесть гидроагрегатов, проектная мощность каждого — 600 мегаватт. На начальной стадии после пуска мощность первого агрегата (№6) станции будет составлять 100 мегаватт.

Следующим планируется сдать в эксплуатацию агрегат №5. Намечается данное событие в апреле 2019 года.

СОРОК ЛЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА

Подготовительные строительные работы начались в 1976 году, в то время как к строительству плотины приступили в 1982 году, и продолжалось до 1991 года, когда строительство было приостановлено в связи с распадом Советского Союза.

К 1991 году большая часть подготовительных работ на участке и около 70% постоянных подземных работ (входные тоннели, напорные водоводы, строительные и водосбросные тоннели, камер для турбин/генераторов и трансформаторов) были завершены.

В начале 2000-х годов правительство Таджикистана начало вести переговоры с потенциальными инвесторами для возобновления строительных работ. Тогда одним из таких потенциальных инвесторов считалась российская компания РусАл. Однако после разногласий сторон в вопросе выбора типы плотины ГЭС соглашение было расторгнуто.

Руководство республики объявило, что с 2007 года начнет строительство Рогунской ГЭС на республиканские средства.

Кроме бюджетных средств, на реализацию проекта были потрачены те, что были выручены за счет продажи акций и сертификатов акций Рогунской ГЭС. В прошлом году к бюджетным средствам, направленным на финансирование объекта, также были добавлены средства, вырученные за счет продажи евробондов.