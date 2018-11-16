ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя /ПРАЙМ/. Крупнейшая теплоснабжающая компания Приморья "Примтеплоэнерго" перевела часть долга за электричество Дальневосточной энергетической компании, которая грозила отключить объекты поставщика тепла за долги.

В четверг Дальневосточная энергетическая компания (входит в группу "РусГидро") сообщила, что намерена ограничить электроснабжение объектов "Примтеплоэнерго" за долги в 165,5 миллионов рублей. Энергетики сообщили, что если компания не примет меры по стабилизации расчетов в ближайшее время, то ограничения начнутся уже 27 ноября, а в декабре они могут затронуть уже объекты теплоснабжения.

"В 2018 году "Примтеплоэнерго" удалось значительно сократить размер задолженности перед ПАО "ДЭК" за потребленную электроэнергию… На сегодня долг составляет 106,6 миллиона рублей в сравнении с 460,5 миллиона на аналогичную дату 2017 года, что говорит о добросовестном исполнении предприятием взятых на себя обязательств. Компания опровергает информацию о возможности срыва отопительного сезона и готова к конструктивному диалогу с ПАО "ДЭК"… 15 ноября предприятие оплатило 90 миллионов рублей в счёт погашения долга энергетикам", — говорится в сообщении "Примтеплоэнерго".

Компания предложила скорректировать график платежей, оплатив задолженность до июня 2019 года. Отмечается, что основной причиной долга перед ПАО "ДЭК" стала большая дебиторская задолженность. На 1 ноября 2018 года долг потребителей перед КГУП "Примтеплоэнерго" составляет 3,59 миллиарда рублей.

"Примтеплоэнерго" является крупнейшей теплоснабжающей компанией Приморского края. В прошлом отопительном сезоне у предприятия возникли трудности в работе в связи с перебоями поставок топлива. Из-за нехватки топлива компании пришлось снижать параметры теплоснабжения жилых домов и социальных объектов в ряде городов Приморья. Местные власти обвинили "Примтеплоэнерго" в срыве отопительного сезона, затем последовала смена руководства предприятия.