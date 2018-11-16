МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. У истоков сланцевого бума в США стояли небольшие и гибкие компании, однако по мере роста американской нефтедобычи они стали уступать свои позиции более крупным игрокам.

Такие нефтяные гиганты, как Chevron Corp. и Exxon Mobil Corp, наращивают добычу сланцевой нефти более быстрыми темпами и с менее высокими издержками по сравнению со своими менее крупными конкурентами. Благодаря своим размерам и высоким бюджетам нефтяные гиганты могут планировать операции по добыче, заключать удобные сделки с трубопроводными операторами и выгодные трудовые соглашения с персоналом. Таким образом подобным компаниям удается обеспечить хорошую рентабельность своих проектов, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

За период с конца прошлого года по сентябрь текущего Exxon, согласно RigData, удвоила число буровых установок в США, став самой активной нефтедобывающей компанией в стране. Добыча сланцевой нефти Chevron в Пермском бассейне Техаса и Нью-Мексико за тот же период выросла на 80%, затмив ряд небольших производителей, годами наращивавших свои позиции в этом бизнесе.

"Когда вы уже в стадии разработки месторождений, крупный масштаб операций поможет вам обеспечить хорошую маржинальность", — сказал Джефф Шеллбаджер из Chevron.

Размер также позволяет крупным компаниям хорошо переносить волатильность на нефтяных рынках. За последний месяц котировки фьючерсов на нефть WTI упали более чем на 20%, примерно до 56 долларов за баррель. Ранее в этом году, когда нефтяные цены росли, большие компании сдерживали свои расходы, что позволило им стать менее уязвимыми при текущем падении цен. В результате акции Exxon за последние 30 дней упали лишь на 4%, тогда как акции небольших добывающих компаний подешевели в среднем на 17%, согласно FactSet.

В 3-м квартале небольшие геологоразведочные и добывающие компании показали самую высокую прибыль за пять лет благодаря росту нефтяных цен ранее в этом году. Прибыльными оказались 23 и 27 независимых производителей, включая EOG Resources Inc. и Continental Resources Inc. Чистая совокупная прибыль этих компаний составила примерно 6 млрд долларов, хотя еще год назад они несли убытки в размере 2 млрд долларов.

Большие производители сланцевой нефти в 3-м квартале также продемонстрировали высокие финансовые показатели. Прибыль таких компаний, как Exxon, Chevron, BP PLC, Royal Dutch Shell PLC, Occidental Petroleum Corp. и ConocoPhillips в 3-м квартале, полученная от проектов в Северной Америке, составила почти 5 млрд долларов против убытков годом ранее в размере 373 млн долларов. Хотя эти показатели включают проекты на севере Мексиканского залива, в большинстве компаний отмечают, что добыча сланцевой нефти стала важным фактором.

Более крупным компаниям выгодна добыча сланцевой нефти, так как они испытывают меньше трудностей во многих регионах — от Техаса до Северной Дакоты. Менее крупные компании столкнулись с такими сложностями, как нехватка трубопроводов, из-за чего им пришлось свернуть часть планов по добыче или вывести буровые установки из зон, где наблюдались наиболее серьезные логистические проблемы.

“Масштаб компании является очень важным фактором в производстве сланцевой нефти, — отметил Удай Турага из ADI Analytics. – Крупные компании могут добиться более низких цен на услуги, быстрее получать доступ к трубопроводам и заключать более выгодные трудовые контракты”.

Независимые разведочно-добывающие компании провели хеджирование в отношении значительной части добычи, чтобы обезопасить себя от снижения нефтяных цен. Для многих компаний, не отличающихся крупными размерами и не имеющих значительных финансовых ресурсов, эта защита была необходима, однако в итоге они не смогли в полной мере извлечь выгоду из роста цен на нефть.

Около трех четвертей небольших нефтяных компаний с начала 2018 года потратили больше денег, чем получили. Этот показатель отслеживают многие инвесторы, чтобы понять, насколько отрасль финансово стабильна. Согласно FactSet, в общей сложности расходы этих компаний превысили денежные поступления примерно на 5 млрд долларов.

Многие гиганты медленно переходили к гидравлическому разрыву пласта, но по мере развития технологии и перехода буровых бизнесов от разведки к крупномасштабной добыче выгоду как правило стали получать более крупные компании.

Наиболее явно эта тенденция прослеживается в Пермском бассейне. Добыча крупных компаний, в том числе Exxon, Chevron, BP, Shell и Occidental в этом году там, судя по всему, в среднем составит около 600 000 баррелей в день, то есть повысится к прошлому году на 54%. Согласно консалтинговой фирме Rystad Energy, к 2021 году их добыча в регионе будет превышать 1,1 млн баррелей в день, то есть будет составлять примерно 20% от всего объема сланцевой добычи в этом бассейне.

В 3-м квартале добыча Chevron в Пермском бассейне превышала 330 000 баррелей нефти и газа в день. Это на 80% выше показателя за тот же период предыдущего года. Между тем небольшому оператору Parsley Energy Inc. для увеличения добычи с 10 000 до 100 000 баррелей потребовалось четыре года.

Более крупные комплексные компании смогли избежать множества проблем, с которыми приходится иметь дело независимым фирмам, у которых, судя по обзору опубликованных ими данных, добыча в США за последний год выросла в среднем на 17%.

В Wood Mackenzie проанализировали положение крупных компаний, проводящих хеджирование в отношении добычи нефти и газа, и пришли к выводу, что лидирующие фирмы, проводящие буровые работы, из-за хеджирования в этом году не досчитаются более чем 5 млрд долларов.

Недавнее снижение цен на нефть несколько смягчит удар. Однако, по словам аналитика Wood Mackenzie Эндрю Макконна, программы хеджирования в среднем начинают приносить результат при цене нефти ниже 56 долларов за баррель.

Обычно нефтяные гиганты избегают такого рода фьючерсных контрактов. Их рыночные размеры очень сильно превышают размеры небольших поставщиков, и благодаря этому банки не мучают их так сильно призывами к хеджированию. Потери этих компаний от хеджирования невелики.

Более крупным компаниям также легче получать доступ к трубопроводам. Нефтедобыча в США превысила 11 млн баррелей в день, и существующие трубопроводы не справляются с такими объемами, поэтому менее крупные игроки вынуждены продавать нефть с дисконтом. По данным S&P Global Platts, в 3-м квартале при продаже нефти в Пермском бассейне дисконт в среднем составлял 14 долларов за баррель. С тех пор этот показатель снизился примерно до 5 долларов.

Чтобы избежать таких дисконтов, крупные компании всегда обеспечивают себя достаточной пропускной способностью трубопроводов, на каком бы месторождении они ни наращивали добычу. Многие имеют трубопроводы в собственности или возводят их сами.

Благодаря такому подходу Occidental, один из крупнейших игроков в Пермском бассейне, в 3-м квартале получил от трубопроводов и торговых операций почти 800 млн долларов прибыли. Это более чем в три раза превысило доход от американских буровых операций. Как отметила гендиректор компании Вики Холлаб, интегрированная бизнес-модель оказалась выгодной.