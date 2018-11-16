МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ передало право пользования Харампурским участком недр в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) от "Роснефти" ее совместному предприятию с BP — компании "Харампурнефтегаз", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ разрешает переход к ООО "Харампурнефтегаз" права пользования, предоставленного ранее "Роснефти" для разведки и добычи полезных ископаемых.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ВР в апреле закрыла сделку по покупке у "Роснефти" 49% "Харампурнефтегаза". По данным реестра, в "Харампурнефтегазе" доля "РН-газ" составляет 51%, а доля BP — 49%.

"Роснефть" поясняла, что договорилась с ВР о реализации совместного проекта по освоению Харампурского и Фестивального нефтегазовых участков в Ямало-Ненецком автономном округе с общими геологическими запасами более 880 миллиардов кубометров газа. Маркетинг нефти и газа будет осуществлять "Роснефть".

Проект подразумевает разработку традиционных запасов газа Сеноманской залежи, опытно-промышленную эксплуатацию Туронской залежи с последующим переходом к полномасштабной разработке, а также оптимизацию и повышение эффективности нефтедобычи на нефтяных пластах Харампурского и Фестивального лицензионных участков.