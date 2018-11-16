МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Александр Новак передал полномочия формирования политики в сфере электроэнергетики и теплоснабжения своему первому заместителю Алексею Текслеру взамен ушедшего Вячеслава Кравченко, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Министр энергетики Александр Новак принял решение о передаче полномочий по формированию политики в сфере электроэнергетики и теплоснабжения первому заместителю министра Алексею Текслеру. В министерстве произведено соответствующее перераспределение полномочий между заместителями министра", — говорится в сообщении.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распоряжением от 14 ноября освободил Кравченко от должности замминистра по его просьбе.

Кравченко пришел в Минэнерго России 17 сентября 2013 года. До этого, в 2012-2013 годах, он был председателем правления регулятора энергорынков — ассоциации "НП Совет рынка". В обязанности Кравченко входили координация и контроль деятельности департамента развития электроэнергетики, в том числе вопросы развития электроэнергетического комплекса страны и теплоснабжения, развитие возобновляемых источников энергии, контроль над разработкой и реализацией инвестиционных программ компаний электроэнергетики.