МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,65 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Выручка выросла на 1,5%, до 105,3 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 0,7%, до 22,5 миллиарда рублей.

ОГК-2 — энергокомпания, занимающаяся производством электроэнергии и тепла. В состав ОГК-2 входят 11 электростанций суммарной установленной мощностью 19 ГВт. Контролирующим акционером является "Газпром энергохолдинг".