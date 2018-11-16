МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. После подписания 31 октября между нефтяными компаниями и правительством соглашения, замораживающего цены на топливо в мелком опте до конца марта 2019 года, противостояние между вертикально интегрированными компаниями (ВИНК) и независимым производителями обострилось.

Первые обвиняют вторых в том, что в то время, когда они несут многомиллионные расходы, "бензиновые короли" на независимых заправках обогащаются за счет посреднических услуг, продавая при этом некачественный бензин.

После заключения соглашения с правительством основные убытки пришлись на долю ВИНКов, объединяющих всю цепочку от добычи нефти до продажи бензина потребителям. Анализ работы за 9 месяцев текущего года, результатов биржевых торгов и сравнение цен на АЗС показывают, что в среднем по стране они теряют 2 рубля с каждого литра бензина.

Потери понесли, в том числе, компании с большой долей госучастия, такие, как "Роснефть", "Газпром нефть" и другие. Государство потеряло значительную сумму дивидендов, которые должны были поступить в бюджет. Согласно отчету, за 9 месяцев потери бюджета "Роснефти" составили 92 млрд рублей, по предварительным данным, к концу года эта цифра вырастет до 120 млрд рублей.

ДЕФИЦИТ, ЦЕНЫ И "САМОПАЛ"

По мнению экспертов топливного рынка, это выльется в огромную сумму для компаний и приведет к тому, что производство и сбыт топлива будут сокращаться. Самое опасное – системный сбой в российской нефтепереработке. Уже остановлена вся программа реконструкции заводов, которая не была завершена, что может сказаться на качестве бензина.

Вторая проблема – рост доли контрафактного и суррогатного топлива. В настоящее время на долю АЗС ВИНКов приходится до 75% рынка моторного топлива, и этот сегмент тщательно контролируется, с него выплачиваются налоги и финансируются социальные проекты. Оставшиеся 25-30% рынка – доля независимых АЗС, чья деятельность контролируется гораздо хуже. В основном ими занимается ФАС, которая опять-таки сосредоточена на ВИНКах.

В результате именно "независимые" заправки и связанные с ними такие же "независимые" нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы являются основными поставщиками поддельного топлива. А его доля на рынке, по оценке комитета по энергетике Российского союза промышленников и предпринимателей, достигает 60%.

"Сейчас заморозкой цен пользуются независимые продавцы топлива. То, что они сейчас творят на рынке, уму непостижимо. Например, самая крупная посредническая компания "Солид" выкупает 30% топлив на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и потом запускает цепочку перепродаж, которая в конечном итоге ведет к значительному повышению цен на заправках", — поясняет генеральный директор компании "ИнфоТЭК-Терминал" Рустам Танкаев.

Есть регионы, где ВИНКи почти не представлены, особенно на Дальнем Востоке. Там разница в ценах между заправками ВИНКов и независимыми колонками может достигать 10-12 рублей за литр бензина.

НЕ МОГУТ МОЛЧАТЬ

Ранее ВИНКи занимали преимущественно оборонительную позицию. Публичное молчание нарушил президент Группы компаний ННК Эдуард Худайнатов, написав письмо главе ФАС Игорю Артемьеву. На конкретных примерах он пояснил, как работает лоббистская машина независимых АЗС.

В частности, производственные мощности Группы компаний ННК расположены в ДФО, и 100% производимой на Хабаровском НПЗ продукции реализуется в регионе присутствия компании. Однако на Группу идет колоссальное давление со стороны лоббистских союзов независимых АЗС, которые осознанно формируют негативное общественное мнение о ВИНК, преследуя лишь одну цель – увеличение собственной маржи.

Как правило, руководителями таких союзов являются хозяева местных сетей независимых АЗС, которые, по сути, практически монополизировали рынок. Таким образом, перекупщики топлива в лице независимых АЗС находятся в более выгодном положении, чем его производители, которые несут также дополнительную социальную нагрузку.

Эксперты нефтяной сферы предлагают несколько вариантов решения проблемы, от попыток договориться до жестких экономических мер.

"Для решения этой ситуации надо либо проводить отдельные встречи с представителями таких ассоциаций, что очень сложно, потому что их гораздо больше, чем ВИНКов, и договорится с ними о едином векторе ценовой политике практически невозможно, либо реализовывать карательные меры, связанные с выявлением недобросовестных продавцов", — предлагает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Президент группы компаний ННК в письме просит ФАС проверить законность и обоснованность формирования цен у представителей независимой розницы в Камчатском крае, Приморском крае, Хабаровском крае и Амурской области, а также принять соответствующие меры. Для ВИНКов такой ход — вынужденный ход в сложившейся ситуации. Это единственное, что позволит не допустить разрастания кризиса на топливном рынке России.