МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК, входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО в январе-сентябре выросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,066 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 10,6%, до 100,6 миллиарда рублей.

МОЭК — единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго", собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации. Контролирующий акционер и управляющая организация МОЭК и "Мосэнерго" — "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество "Газпрома").