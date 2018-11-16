МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Цены на природный газ в США взлетели из-за прогнозов метеорологов о холодной зиме. Леденящие прогнозы на фоне высокого спроса и низких запасов в американских ПХГ (подземных хранилищах газа) привели к скачку цен на газовые фьючерсы на 35% с начала октября. На бирже началась паническое закрытие коротких позиций. Однако паника не ограничивается только биржевыми спекулянтами.

Цены на спотовом рынке в среду подскочили более чем на 10%, превысив 4,5/млн BTU. По данным Управления энергетической информации США (EIA), в конце прошлой недели природный газ на Henry Hub стоил 3,53/млн BTU.

Метеопрогноз на ближайшие 10-15 дней предвещает необычное для этого времени года похолодание в США. Ряд западных экспертов полагают, что цены могут взлететь до 8/млн BTU, если декабрь и январь окажутся морозными.

Джакоб Мейзель, эксперт из Bespoke Weather Services, даже пошутил: "Если придут холода, то потолком для цен станут небеса".

Похолодание – не единственный фактор, который толкает газовые котировки к небесам. Согласно последнему отчету EIA от 15 ноября, запасы в американских ПХГ составили 3,25 млрд куб. футов – на 14% меньше, чем год назад и на 15,6% меньше, чем среднее значение за последние пять лет.

Стремительное подорожание природного газа в Henry Hub может нанести большой экономический урон производителям СПГ – в первую очередь Cheniere Energy. Цена на экспортные партии СПГ формируется в зависимости от котировок на этом крупнейшем американском хабе – распределительном центре. Подорожание природного газа в США делает американский СПГ крайне дорогим и неконкурентоспособным по сравнению с российским газом – как трубопроводным, так и сжиженным.

В декабре ожидается завершение строительства третьей производственной линии на заводе "Ямал СПГ", которое ведет компания "Новатэк" совместно со своими партнерами из Китая и Франции. После запуска третьей линии в эксплуатацию мощности "Ямал СПГ" достигнут 16,5 млн т/г. Вся продукция "Ямал СПГ" экспортируется на мировые рынки – прежде всего в Европу и Юго-Восточную Азию.

РОССИЙСКИЙ ГАЗ НА АМЕРИКАНСКОМ РЫНКЕ

Российский СПГ также поставляется на Американский континент, включая США. В конце января из-за холодной погоды партия российского СПГ с Ямала – после перевалки на одном из терминалов в Европе – была направлена в замерзающий Бостон. Несмотря на санкции, которые наложил Минфин США (Treasury Department) на "Новатэк", российский газ добрался до американских берегов и согрел жителей Бостона.

В Вашингтоне объяснили импорт "недемократического" газа тем, что поставка осуществлялась из Европы, а не напрямую из России. Кроме того, отсутствие необходимых трубопроводных мощностей стало препятствием для прокачки топлива из газообильной Пенсильвании на северо-восток США, где расположен Бостон.

Когда первая партия российского СПГ была поставлена в США, природный газ на американском спотовом рынке стоил 3,6/млн BTU, сейчас он значительно дороже. Если цены на газ продолжат рост, то для американских компаний, оказывающих услуги, из-за быстрого подорожания выгоднее покупать СПГ с Ямала. Грядущей зимой объем поставок российского СПГ в США может значительно возрасти.

На очередном брифинге для СМИ представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: "За последнее время минимум три танкера, которые заполнены сжиженным природным газом с месторождения "Ямал СПГ", достигли американских берегов".

При этом, Захарова особо подчеркнула, что санкции США, наложенные на российские энергетические компании, включая "Новатэк", не стали препятствием. Однако пока подтверждения из западных источников о столь масштабных поставках российского СПГ в США не поступало.

У КОГО ПОЛЯКАМ ГАЗ ПОКУПАТЬ ВЫГОДНЕЕ

США продолжают наращивать мощности по производству СПГ для поставок на международный рынок. Ранее официальные лица из Вашингтона делали громкие заявления о наличии в США огромных запасов сланцевого газа, затраты на добычу которого постоянно снижаются, поэтому американский СПГ становится конкурентоспособным на европейском рынке.

На прошлой неделе американская Cheniere Energy подписала c польской государственной компания PGNiG контракт на поставку СПГ в течение 24 лет. Поставка будет осуществляться в Свиноуйсце, где расположен терминал для приема СПГ им. Леха Качинского.

Однако объем поставок американского СПГ в Польшу незначительный по сравнению с поставками трубопроводного газа из России. В 2019-2022 гг PGNiG получит всего 0,52 млн т/г (≈0,7 млрд куб. м/г после ре-газификации), а в 2023-2042 гг – 1,45 млн т/г (≈1,95 млрд куб. м/г после ре-газификации).

В прошлом году "Газпром" поставил в Польшу 10,47 млрд куб. – 63% от всего объема природного газа, потребляемого в Польше. По данным "Газпрома", в январе–октябре этого года экспорт российского газа в Польшу вырос на 6,7% по сравнению с тем же периодом 2017 года, достигнув 9,3 млрд куб. м.

Польша намерена к 2022 году полностью отказаться от импорта газа из России, заменив его поставками трубопроводного газа из Норвегии и СПГ. При этом, основным поставщиком СПГ в Польшу останется Катар, а доля американского СПГ будет минимальна. Заключение контракта с Cheniere выглядит как уступка администрации Трампа с целью подтолкнуть США к введению жестких санкций против участников проекта "Северный поток-2". Польша – единственная страна ЕС, которая подписала долгосрочное соглашение о поставках СПГ из США. Другие страны ограничиваются приобретением единичных партий американского СПГ.

Проявляя осторожность, PGNiG заключила с Cheniere Energy контракт на поставку газа в незначительном объеме, поскольку в случае дальнейшего роста котировок в Henry Hub, американский СПГ может оказаться для поляков неподъемно дорогим.

Если PGNiG откажется от сотрудничества с "тоталитарным" "Газпромом", то польская компания всегда может приобрести СПГ, производимый независимой компанией "Новатэк" на Ямале или Высоцке. Российский СПГ дешевле американского – особенно зимой, когда спрос на газ находится на пике. Малотоннажный завод по производству СПГ в Высоцке планируется запустить в эксплуатацию уже в следующем месяце.