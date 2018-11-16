МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после сообщений СМИ о росте цен или дефиците топлива в отдельных регионах провела совещание со своими территориальными управлениями, говорится в сообщении службы.

"ФАС России провела совещание с территориальными управлениями, включая управления ФАС по Алтайскому краю, Приморскому краю, Красноярскому краю, Забайкальскому краю и Иркутской области. На совещании обсудили вопросы с необходимостью обеспечения контроля ценообразования, а также вопросы, связанные с обеспечением поставок топлива на соответствующие региональные рынки", — сказано в сообщении. Совещание состоялось в четверг.

Территориальные управления доложили о текущей ситуации, рассматриваемых делах о нарушении антимонопольного законодательства, об организации постоянного мониторинга и о мерах антимонопольного реагирования.

В сообщении говорится, что, например, в Забайкальском крае 2 ноября было принято решение о снижении на 1 рубль розничных цен ПАО "Нефтемаркет", занимающего доминирующее положение на розничных рынках этого региона. При этом Забайкальское управление ФАС предупредило четыре компании, занимающие доминирующее положение на локальных рынках розничной продажи топлива, о необходимости снизить розничные цены соразмерно с уровнем снижения оптовых цен.

Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на источники на рынке и в правительстве сообщила, что обязательства нефтекомпаний РФ заморозить цены на нефтепродукты в мелком опте с 1 ноября вынудили их частично изменить торговую политику. По данным издания, нефтекомпании в ряде случаев отказались от скидок мелкооптовым покупателям, перешли на систему полной предоплаты, а также снизили отгрузки независимым АЗС. Например, в Иркутске, Чите, Красноярске и Алтайском крае заявки независимых заправок на топливо выполнялись на прошлой неделе на 5–10%, заявил один из собеседников газеты.

В тот же день вице-премьер Дмитрий Козак поручил оперативно проверить информацию СМИ о возникшем локальном дефиците топлива на независимых АЗС в отдельных регионах РФ.