МОСКВА, 16 ноя /ПРАЙМ/. Нефть дорожает в пятницу вечером, свидетельствуют данные торгов, — инвесторы надеются, что рост запасов и добычи сырья в США подтолкнет ОПЕК+ к решению сократить добычу для стабилизации рынка.

По состоянию на 21.14 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,56% — до 66,99 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,51%, до 56,74 доллара за баррель.

Аналитики Commerzbank, чье мнение приводит газета The Wall Street Journal, ожидают, что ОПЕК+ на заседании в декабре согласится уменьшить нефтедобычу для стабилизации рынка. "Рост запасов нефти в США восьмую неделю подряд подчеркивает необходимость того, чтобы ОПЕК сократила добычу", — считают эксперты.

Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Минэнерго США в четверг сообщило, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 ноября, резко увеличились — на 10,3 миллиона баррелей, или на 2,4%, до 442,1 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали рост только 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7% — до 435 миллионов баррелей. Добыча нефти в США за неделю составила 11,7 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч баррелей по сравнению с прошлой неделей.

Трейдеры также обратили внимание на пятничные данные по буровой активности в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых в США по итогам недели, завершившейся 16 ноября, выросло на 2, до 888 штук. Число газовых установок уменьшилось на одну штуку — до 194 единиц. При этом общее число установок выросло на 0,09%, до 1082 штук. Увеличение числа буровых установок свидетельствуют о дальнейшем наращивании производства.