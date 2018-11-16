МОСКВА, 16 ноя /ПРАЙМ/. Американская Cheniere Energy официально ввела в эксплуатацию свой новый СПГ-терминал в городе Корпус-Кристи в штате Техас, сообщила компания.

Инвестиции в проект составили 15 миллиардов долларов. Это третий крупный экспортный СПГ-терминал в смежных 48 штатах США: оператором второго также является Cheniere, еще один реализован компанией Dominion Energy. Между тем, в течение двух лет количество таких терминалов планируется увеличить до шести.

Предполагается, что первая партия газа с терминала будет отправлена в Азию. Мощность пяти очередей завода составит 22,5 миллиона тонн, в настоящее время законтрактован газ с первых двух очередей и частично СПГ третьей очереди.

Cheniere Energy стала первой компанией, начавшей экспорт американского СПГ в 2016 году с комплекса Sabine Pass в Луизиане после "сланцевого бума".

По прогнозу Международного энергетического агентства, США в течение ближайших пяти лет могут занять долю до 75% от всех поставок сжиженного природного газа в мире. На рассмотрении властей США находятся более двух десятков экспортных СПГ-проектов, реализацию которых предполагается начать в ближайшую декаду.