ВАШИНГТОН, 16 ноя /ПРАЙМ/. США и Украина будут добиваться, чтобы проект магистрального газопровода из России в Европу не состоялся, заявил госсекретарь США Майк Помпео на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Мы будем совместно работать над тем, чтобы остановить проект "Северный поток-2", который подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и представляет риск дальнейшего подрыва суверенитета европейских стран, которые зависят от российского газа. Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья стали жертвой политико-экономического давления, которое Россия опробовала на Украине с тех пор, как та освободилась от советских оков", — сказал Помпео.

США требуют от европейских стран прекратить участвовать в проекте "Северный поток-2" и грозят санкциями тем, кто не пойдет на это решение. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.