БЕРЛИН, 17 ноя — ПРАЙМ. Подача газа была временно приостановлена по трубопроводу "Северный поток" из-за нарушения электроснабжения в ночь на субботу, сообщила немецкая компания-оператор Gascade.

"Северный поток" — газопровод, соединяющий РФ и Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год.

"В субботу 17 ноября около 04:00 (06:00 мск) утра в Грайфсвальде в GASCADE Gastransport GmbH из-за сбоя в электроснабжении произошла приостановка поставок природного газа. GASCADE приняла меры по возобновлению транспортировки", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.