БЕРЛИН, 17 ноя — ПРАЙМ. Поставка природного газа по "Северному потоку" обеспечивается, в настоящее время системы вновь вводятся в эксплуатацию после ночного сбоя в электроснабжении, сообщили РИА Новости в субботу в компании-операторе Gascade.

"Поставка природного газа обеспечивается. Системы в настоящее время вновь вводятся в эксплуатацию", — заявили в компании — операторе газотранспортной сети, принимающей газ из "Северного потока".

Из-за нарушения электроснабжения в ночь на субботу была на некоторое время приостановлена поставка газа по трубопроводу "Северный поток", сообщила ранее в субботу Gascade.

"Северный поток" — газопровод, соединяющий РФ и Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год.