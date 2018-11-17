БЕРЛИН, 17 ноя — ПРАЙМ. Поставки природного газа по "Северному потоку" в настоящее время восстановлены в полном объеме, заявили в компании Gascade.
Поставки газа по "Северному потоку" восстановлены
https://1prime.ru/energy/20181117/829448001.html
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БЕРЛИН, 17 ноя — ПРАЙМ. Поставки природного газа по "Северному потоку" в настоящее время восстановлены в полном объеме, заявили в компании Gascade.
https://1prime.ru/energy/20181117/829448001.html
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