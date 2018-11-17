КИЕВ, 17 ноя — ПРАЙМ. Второй энергоблок Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для ремонта, сообщил в субботу оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".

Во вторник компания "Энергоатом" сообщила, что второй энергоблок Хмельницкой АЭС досрочно подключен к энергосети после завершения капитального планового ремонта.

"Семнадцатого ноября 2018 года в 03.03 (04.03 мск), согласно поданной заявке, энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для выполнения виброналадки турбогенератора", — говорится в сообщении.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений и не превышает естественных фоновых значений.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.