ВАРШАВА, 18 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пытается убедить немецких коллег в том, что построив "Северный поток – 2", Россия нападет на Украину.

"Если после завершения инвестиций вы обнаружите, что украинская система транспортировки газа уже не нужна, то что остановит Путина перед походом на Киев?" — заявил Моравецикй, находясь в Гамбурге.

По словам польского премьера, которого цитирует агентство РАР, Россия сейчас зависима от транспортировки газа через Украину, потому что этот газопровод — это основной источник питания российского бюджета".

"Если появится "Северный поток – 2", такой зависимости уже не будет", — добавил он.

В этом контексте премьер Моравецкий процитировал Ленина. "Вы удивитесь, кого я процитирую, но Ленин сказал, что капиталисты настолько жадные, что продадут нам веревку, на которой их повесим", — сказал он.

"Мы, европейцы, теперь должны платить россиянам за газ, они будут зарабатывать огромные деньги, которые они инвестируют в свою систему вооружения, и мы попросим американцев дать нам зонтик безопасности против России. Это логика того, что говорил Ленин", — сказал Моравецкий.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против реализации проекта выступают ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры уверены, что это политический проект.