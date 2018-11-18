МОСКВА, 18 ноя /ПРАЙМ/. Польша осознанно нагнетает напряженность в отношениях России и Украины, попутно выполняя заказ США не допустить ввод "Северного потока-2", заявил РИА Новости в воскресенье член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Гамбурге, заявил, что Россия может начать наступление на Украину после запуска газопровода "Северный поток — 2". По словам главы польского правительства, "эскалация агрессии" в отношении Киева может последовать, когда украинская газотранспортная система перестанет играть для Москвы "столь важную роль".

"Всему этому есть четкое определение – провокация", — сказал парламентарий.

"Создается впечатление, что русофобия становится государственной идеологией в Польше, целенаправленно насаждаемой властями. Но то, что еще можно как-то объяснить, если речь идет об отдельном человеке, для целой страны национализм — это путь в никуда, что многократно подтверждалось в истории", — сказал сенатор.

К тому же очень похоже, что премьер-министр Польши специально нагнетает напряженность в российско-украинских отношениях, "специально приурочив по времени свое заявление к известным инцидентам в Азовском море, и это особенно нетерпимо", добавил он. "Попутно выполняется и заказ США, для которых "Северный поток – 2", что нож в горле. Словом, получается даже не два, а три в одном флаконе", — подчеркнул Клинцевич.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.