ПАРИЖ, 18 ноя /ПРАЙМ/. Правительство Франции сохранит налог на топливо, но слышит недовольство французов, заявил премьер-министр Эдуар Филипп, комментируя акции протеста, которые прошли по всей стране.

Масштабные акции против повышения цен на топливо прошли в субботу по всей территории Франции. В ходе протестов в департаменте Изер на юго-востоке страны под колесами автомобиля погиб один человек. Как сообщил ранее в воскресенье глава МВД Кристоф Кастанер, более 400 человек пострадали в ходе протестных акций. Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

"Углеродный налог будет сохранен. Мы будем придерживаться линии, которую мы установили", — сказал Филипп в эфире телеканала France 2.

По его словам, курс, который был установлен правительством, — правильный и будет продолжен.

Филипп подчеркнул, что правительство хочет, чтоб экологический налог на топливо был выше, при этом снижалась налоговая нагрузка на работающих граждан.

Вместе с тем глава правительства Франции отметил, что слышит гнев и страдания французов.

"Движение "желтых жилетов" высказалось очень ясно… Но я также говорю, что правительство, которое постоянно меняет направление, извивается перед трудностями, делало бы то, что в прошлом делали слишком много правительств, и это не привело бы Францию туда, куда следует ", — считает Филипп.

Французский премьер отметил, что понимает усталость населения от большой налоговой нагрузки, и заверил, что сумма налоговых сборов будет снижена к концу президентского срока Эммануэля Макрона.