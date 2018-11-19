МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. "Газпром" завершает строительство морского участка "Турецкого потока". Две нитки газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая и протяженностью более 900 километров удалось построить за полтора года, несмотря на серьезные препятствия, с которыми сталкивался проект.

В церемонии завершения строительства в понедельник по видеосвязи примет участие президент РФ Владимир Путин, который также встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Морской участок "Турецкого потока" проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Планируется, что поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся в конце 2019 года.

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ

"Газпром" и турецкая Botas подписали меморандум о взаимопонимании по строительству "Турецкого потока" еще в 2014 году. Тогда планировалось строительство четырех ниток газопровода общей мощностью 63 миллиарда кубометров газа в год. Поставки газа должны были начаться в декабре 2016 года.

Однако подписание межправительственного соглашения затянулось. В процессе согласования претерпевали изменения и первоначальные договоренности по проекту — теперь планировалось строительство двух ниток общей мощностью до 32 миллиардов кубометров газа в год. Процесс подготовки межправсоглашения осложнился и спорами РФ и Турции по цене на газ. В 2015 году Botas подала иск в арбитраж Стокгольма с требованием о пересмотре цены на газ "Газпрома".

Проект был заморожен на фоне ухудшения отношений Москвы и Анкары из-за сбитого 24 ноября 2015 года в Сирии турецкими ВВС российского Су-24. Достичь договоренности о возобновлении работы по "Турецкому потоку" удалось только много месяцев спустя — на встрече президентов РФ и Турции, состоявшейся в августе 2016 года в Санкт-Петербурге.

В итоге в октябре 2016 года РФ и Турция подписали межправительственное соглашение по строительству "Турецкого потока", а строительство морского участка началось в мае 2017 года.

ГАЗОПРОВОД В ЕВРОПУ

Морской участок газопровода на 100% принадлежит "Газпрому", компания полностью взяла на себя финансирование строительства двух веток участка. Стоимость строительства "Турецкого потока" оценивается в 7 миллиардов евро.

Работы по строительству морского участка вела компания Allseas, ее судно Pioneering Spirit в ходе строительства установило мировой рекорд по морской укладке труб — 6,27 километра в сутки. После завершения строительства "Турецкого потока" судно отправится в Балтийское море и начнет глубоководную укладку газопровода "Северный поток-2".

Работа "Газпрома" и Botas над проектом "Турецкий поток" не заканчивается с завершением строительства морского участка — компании совместно будут строить сухопутное продолжение второй нитки газопровода для транзита газа в страны ЕС. Вместе с подписанием протокола о сухопутном участке "Турецкого потока" в мае 2018 года "Газпром" и Botas разрешили спор по цене на газ в арбитраже Стокгольма. Эрдоган заявил, что "Газпром" ретроактивно предоставит Botas скидку на газ в 10,25% за поставки газа в 2015–2016 годах и вернет компании переплату в 1 миллиард долларов.

Строительство сухопутной части второй нитки "Турецкого потока" в Турции начнется в 2019 году, говорил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев. Однако "Газпром" пока не определился с маршрутом транзитной нитки — рассматриваются варианты через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

Представители российских властей неоднократно отмечали, что строительство нитки "Турецкого потока", предназначенной для европейских потребителей, возможно только после получения гарантий ЕС и Еврокомиссии, что данная инфраструктура будет востребована. Медведев пояснял, что операторы стран, заинтересованных в поставках газа по "Турецкому потоку", должны построить газотранспортные мощности для приема газа.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне отмечал, что в Болгарии, Сербии и Венгрии приняты решения о развитии национальных газотранспортных сетей. Позднее министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что продолжение второй нитки "Турецкого потока" через Болгарию в Австрию является приоритетным вариантом.