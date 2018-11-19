МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Китайская CEFC, которая в этом году не смогла закрыть сделку по приобретению 14,16% акций "Роснефти" у консорциума катарского инвестфонда QIA и трейдера Glencore, заплатила за расторжение сделки всего 224,8 миллиона евро, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на отчетность QHG Holding, которая есть у издания.

Сделка сорвалась в мае после появления уголовных претензий властей КНР к основателю CEFC Е Цзяньмину. В июне глава Glencore Айван Глазенберг говорил о существенно большей компенсации — 400 миллионов долларов.

QHG Holding — одна из трех британских компаний-партнеров, созданных Glencore и QIA для покупки 19,5% акций "Роснефти" за 10,2 миллиарда евро в ходе приватизации российской нефтекомпании в конце 2016 года, пишет газета. В Glencore отказались от комментариев, в QIA не ответили на запрос издания.

Приватизационная сделка два года назад шла в несколько этапов и, несмотря на требования президента РФ Владимира Путина о прозрачности продажи доли, была крайне сложно структурирована, отмечает газета. Тогда основную часть продававшегося пакета "Роснефти" в 14,16% QIA и Glencore приобрели совместно на кредиты неких российских банков в 2,2 миллиарда евро и итальянского банка Intesa Sanpaolo в 5,2 миллиарда евро, причем купленные акции были переданы в залог.

Но схема не выглядела беспроблемной, пишет газета. Сначала из-за западных санкций Intesa не смог синдицировать кредит, из-за чего он оказался, по данным газеты, более дорогим, чем планировалось. А укрепление евро к доллару и рублю привело к тому, что даже увеличенные дивиденды "Роснефти" не покрывали платежей по кредиту.

Предполагалось, что 14,2% акций "Роснефти" у QIA и Glencore примерно за 9 миллиардов долларов выкупит китайская CEFC. О сделке было объявлено в сентябре 2017 года. Также CEFC получила контракт "Роснефти" на поставку 10 миллионов тонн нефти в течение пяти лет. По словам источника издания, близкого к нефтекомпании, контракт до сих пор в силе. Для приобретения пакета ВТБ открыл кредитную линию в 5 миллиардов евро, но сделка с акциями была расторгнута в мае этого года из-за финансовых проблем CEFC и уголовного преследования основателя компании Е Цзяньмина.

В июне глава Glencore Глазенберг говорил, что компенсация CEFC близка к 400 миллионам долларов. Однако по состоянию на день объявления о расторжении сделки в мае указанная в отчете сумма в 224,8 миллиона евро соответствовала лишь 270 миллионам долларов. В результате после разрыва сделки с CEFC конечным покупателем пакета выступил QIA, который увеличил пакет в "Роснефти" до 18,93% акций. Фонд заплатил Glencore 3,7 миллиарда евро, у трейдера осталось лишь 0,57% акций.

Хотя в итоге компенсация оказалась ниже деклараций Glencore, сделку можно считать выгодной для покупателей бумаг. Сейчас стоимость акций нефтекомпании, купленных Glencore и QIA, составляет 11,72 миллиарда евро, то есть более чем на 1,5 миллиарда евро выше цены сделки в 10,2 миллиарда евро, отмечает Василий Танурков из АКРА. Кроме того, за 2017–2018 годы по этим акциям начислены дивиденды в 64,15 миллиарда рублей, или 856 миллионов евро по текущему курсу, добавляет эксперт. Таким образом, за два года покупатели заработали около 2,38 миллиарда евро, или 23,4% (15% за счет роста стоимости пакета, 8,4% — дивиденды).