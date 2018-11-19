МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Остановка Московского НПЗ из-за пожара продлится как минимум до конца ноября, сообщает Минэнерго РФ.

"На данный момент оценка ущерба от пожара на установке каталитического крэкинга на Московском НПЗ продолжается. Предварительная оценка последствий указывает на то, что остановка продлится как минимум до конца ноября, что приведет к сокращению производства автомобильного бензина. Точные сроки простоя и объемы выпадающего ресурса сейчас также уточняются, но оценка различных сценариев восстановления указывает на отсутствие риска нехватки бензина в центральном регионе", — говорится в сообщении.

Как отмечает министерство, переработка нефти на НПЗ России в ноябре-декабре находится на высоком уровне, превышающем спрос, в декабре ожидается запуск производства автомобильного бензина на НПЗ "Танеко", что сформирует дополнительный профицит ресурса автомобильного бензина и дизельного топлива. При этом с целью недопущения сокращения поставок автомобильного бензина на внутренний рынок центрального региона компанией "Газпром нефть" будет задействован ресурс Ярославского НПЗ, а также Омского НПЗ в случае необходимости.

Также на рынок будет направлен дополнительный ресурс бензина с НПЗ других компаний для избежания локальной нехватки ресурса.

"Даже с учетом временной приостановки работы установки каталитического крекинга МНПЗ ожидается увеличение запасов моторного топлива к концу 2018 года на уровень, превышающий уровень запасов конца 2017 года", — сообщает Минэнерго.

МНПЗ 17 ноября сообщил, что в 7.20 мск произошло возгорание одной из секций установки каталитического крекинга завода. Работа установки была штатно остановлена автоматизированной системой промышленной безопасности. Пожарные расчеты МНПЗ и МЧС оперативно прибыли на место. В 11.00 возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. МНПЗ отмечал, что, по данным МЧС, превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.