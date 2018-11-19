СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что направил вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку письмо с предложением об определении единой крупной компании, которая поставляла бы на полуостров нефтепродукты без посредников.

В понедельник газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на источники, что по итогам консультаций с курирующим ТЭК вице-премьером Козаком было принято решение, что с 19 ноября "Роснефть" должна возобновить торги топливом на бирже. Одним из факторов такого решения стало письмо Козаку от Аксенова, в котором последний, по данным газеты, написал, что полуостров получает все топливо через биржу и может остаться без него уже к концу декабря, если ситуация не будет урегулирована.

"Роснефть", крупнейший производитель топлива в России, прекратила продажи бензина, дизтоплива и авиакеросина на бирже с 15 ноября.

"Действительно, письмо такое написал (Козаку – ред.) У нас отсутствуют вертикально интегрированные компании, которые есть по всей стране. У нас ни одного крупного игрока нет. Была информация, что ряд компаний ушли с биржи (Санкт-Петербургской). Мы предлагали наладить прямые поставки в связи с тем, что, как сообщили в прессе, на бирже есть посредники, и это явилось основанием завышения цен. Мы попросили правительство проработать для нас отдельный инструмент. Пытаемся найти генерального партнера, который без посредника бы поставлял продукты на территорию республики Крым", — сказал журналистам Аксенов.

По словам главы республики, ежемесячно Крыму требуется около 40 тысяч тонн нефтепродуктов.

Он также сказал, что пока не получил ответа от вице-премьера, так как письмо было написано недавно.