МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. "Новатэк" открыл Няхартинское газовое месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), открытие важно для поддержания добычи компании в зоне проектов трубного газа, говорится в сообщении "Новатэка".

"Дочернее общество компании ООО "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" по результатам испытаний поисковой скважины ПО-1 получило промышленный приток газа из нижнемеловых отложений на Няхартинском лицензионном участке, дебит газоконденсатной смеси составил более 300 тысяч кубических метров в сутки", — говорится в сообщении.

"Запасы природного газа и конденсата открытого Няхартинского месторождения будут окончательно определены после завершения испытаний скважины. Материалы по подсчету запасов будут переданы на экспертизу в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых РФ в 2019 году", — отмечается в сообщении.

"Няхартинское месторождение находится в непосредственной близости от Юрхаровского месторождения компании и является важным открытием для поддержания добычи "Новатэка" в зоне проектов трубного газа", — говорится в сообщении.

Няхартинский участок расположен в Ямало-Ненецком автономном округе и частично в Тазовской губе Карского моря. По состоянию на 1 января 2016 года извлекаемые ресурсы лицензионного участка по российской классификации составляют 215 миллиардов кубометров газа и более 70 миллионов тонн жидких углеводородов.