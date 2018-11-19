СТАМБУЛ, 19 ноя — ПРАЙМ. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на прошедшей в Стамбуле торжественной церемонии отдали команду на укладку последней секции морской части газопровода "Турецкий поток".

С ними в режиме видеоконференции находились представители "Газпрома", в частности глава компании Алексей Миллер.

"Труба "Турецкого потока" с завершающим стыком спущена в акваторию Черного моря", — доложил Миллер с борта плавучего судна-трубоукладчика.

По словам Путина, он рассчитывает, что укладка сухопутной части "Турецкого потока" будет вестись теми же ударными темпами, что морская, и завершится до конца 2019 года.

"Впереди укладка сухопутной части "Турецкого потока". Рассчитываем, что эти работы будут вестись такими же ударными темпами с тем, чтобы запустить газопровод, как и планировалось, до конца 2019 года", — сказал президент РФ.

Он также отметил, что Россия является надежным поставщиком природного газа.

"Напомню, что 13 лет назад мы вместе с господином (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом торжественно запустили первый трансчерноморский трубопровод — "Голубой поток", который напрямую связал Россию и восточную часть Турции. Сейчас по нему осуществляется более половины всех поставок газа на турецкий рынок. Многолетняя стабильная эксплуатация этой энерго-транспортной артерии, в том числе в сложный зимний период, подтвердила, что Россия является надежным поставщиком природного газа", — сказал Путин.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.