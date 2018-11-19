ТОКИО, 19 ноя — ПРАЙМ. "Новатэк" заинтересован в участии крупных японских компаний в проекте "Арктик СПГ-2", сообщил советник председателя правления компании, бывший посол РФ в Японии Евгений Афанасьев.

В понедельник он принимал участие в совместном заседании российско-японского и японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству в Токио. "Введены две линии проекта "Ямал СПГ", третья вводится в декабре, и когда это произойдет, мощность составит 16,5 миллиона тонн. Проект "Арктик СПГ2" — это уже следующий этап и еще 20 миллионов тонн… Мы заинтересованы, чтобы японские компании присоединились к этому следующему этапу", — сказал Афанасьев.

На первом, по его словам, сотрудничали инжиниринговые компании, но есть крупные, такие как Mitsui и Marubeni, которые могли бы тоже присоединиться к проекту. "Они изучают это, и мы ждем от них решений, которые были бы важны для наших отношений с Японией", — подчеркнул Афанасьев.

Прорабатываются возможности подключения японских партнеров к сооружению перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае. "Идея такая: поскольку Северный морской путь создает трудности для навигации, и до того, пока не пойдут по нему крупные ледоколы, газ будет доставляться ледоколом на Камчатку с Ямала, а с Камчатке — по всему региону обычными танкерами", — сказал Афанасьев.

В сентябре "Новатэк" и японская JOGMEG подписали меморандум, который закрепляет намерения сторон изучить возможности сотрудничества по проектам российской компании на полуостровах Ямал и Гыдан, включая проект "Арктик СПГ-2"; по развитию регулярного транспортного сообщения по Северному морскому пути для поставок СПГ на рынки Японии и Азиатско-Тихоокеанского региона; а также по маркетингу СПГ в АТР.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения, расположенного на Гыданском полуострове. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.