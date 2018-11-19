МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Вертикально-интегрированные нефтяные компании РФ взяли на себя дополнительные обязательства по обеспечению рынка топлива, и недопустимо, чтобы этим пользовались перекупщики, заявила "Роснефть".

"В рамках подписанного соглашения по стабилизации ситуации на топливном рынке, вертикально-интегрированные нефтяные компании взяли на себя дополнительные обязательства и издержки, и недопустимо, чтобы эти издержки превратились в дополнительные доходы перекупщиков", — говорится в сообщении компании.

"Роснефть" отмечает, что непрозрачная структура ряда биржевых сделок позволяет не раскрывать информацию о них, чем и пользуются недобросовестные участники рынка. "Доля компаний-перекупщиков на бирже составляет около 80%. При этом отдельные компании (например, "Солид-товарные рынки" и аффилированные с ней структуры, созданные бывшим сотрудником биржи) получают максимальные объемы биржевых продуктов на интересующих их базисах", — заявляет компания.

Она подчеркивает, что продолжает поставлять топливо на биржу и рассчитывает на активное участие в поставках на внутренний рынок всех производителей нефтепродуктов.

Вместе с тем в настоящее время "Роснефть" работает с СПбМТСБ, формируя совместную позицию по совершенствованию биржевой торговли, в том числе дисквалификации "участников торгов, связанных с фигурантами уголовных дел". Компания рассчитывает на то, что ее предложения будут поддержаны регуляторными органами.