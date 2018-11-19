МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco откажется от планов выпуска облигаций, призванного финансировать сделку по покупке доли в нефтехимической корпорации королевства Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Люди, знакомые с переговорами Aramco по финансированию, рассказали, что нефтяная компания сейчас беспокоится по поводу уровня раскрытия информации, который необходим для выпуска облигаций", — пишет издание. Также компания обеспокоена неопределенностью на нефтяном рынке и ее возможным влиянием на спрос на облигации и стоимость займа.

Кроме того, руководство Saudi Aramco высказало опасения по поводу дипломатического резонанса после недавнего убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, что может повлиять на аппетит инвесторов, рассказали газете источники. Теперь компания рассматривает ряд других возможных источников финансирования, в том числе синдицированный кредит.

В июле агентство Блумберг со ссылкой на свои источники писало, что Saudi Aramco может отказаться от IPO в пользу выпуска облигации для привлечения средств на покупку доли в нефтехимической корпорации SABIC. Предполагалось, что средства, собранные в ходе размещения облигаций и покупки доли в SABIC, пойдут в государственный суверенный фонд PIF, который владеет 70% в нефтехимической компании.

В октябре агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что Saudi Aramco может привлечь в международных банках около 50 миллиардов долларов для финансирования покупки доли в SABIC.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.