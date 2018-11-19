СТАМБУЛ, 19 ноя /ПРАЙМ/, Алёна Палажченко. Газопровод "Турецкий поток" имеет стратегическое значение для России, которая показывает способность реализовывать сложные технические проекты в условиях санкций, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.

Церемония укладки последней секции морской части газопровода "Турецкий поток" прошла в понедельник в Стамбуле с участием президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

"Завершение морского участка не означает завершение строительства всего газопровода, первых поставок газа нужно ждать еще как минимум год. Но почему была так торжественно организована церемония завершения промежуточного этапа? Для России этот проект имеет стратегическое значение. Для нее очень важно показать Западу, что, несмотря на санкции и находясь под экономическими эмбарго со стороны США и Европы, Россия продолжает успешно реализовывать такой технически сложный проект, как этот газопровод", — сказал Сезер.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Начать поставки газа по "Турецкому потоку" планируется до 1 января 2020 года.