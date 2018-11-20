МОСКВА, 20 ноя. ПРАЙМ. Волатильность курса рубля в октябре снизилась, несмотря на падение нефтяных цен; вмененная волатильность опустилась до уровня, предшествовавшего всплеску в августе, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" ЦБ РФ за октябрь.

"Уровень вмененной волатильности по паре доллар США/рубль на срок три месяца восстановился до значений, предшествующих всплеску волатильности на развивающихся рынках в августе 2018 года", — говорится в обзоре.

Приостановка (регулятором – ред.) покупок валюты (на рынке – ред.) в рамках бюджетного правила позволяла сдерживать волатильность рубля даже в условиях значительного снижения мировых цен на нефть. Этому способствовали и принятые Банком России решения по ключевой ставке, считают в Центробанке.

Текущая динамика обменного курса российского рубля была обусловлена общим характером движения потоков капитала на развивающихся рынках. Существенные отклонения вниз траектории движения обменного курса рубля от направления притока/оттока капитала на развивающиеся рынки наблюдались в периоды повышенной волатильности в апреле и августе, однако нивелировались в последующие периоды по мере нормализации рыночной конъюнктуры, полагают в ЦБ РФ.

"Несмотря на риски мирового рынка нефти, в октябре наблюдалось снижение волатильности валютного курса. Снижение волатильности валютного курса, согласно международным исследованиям, способствует сдерживанию доходностей государственных облигаций в национальных валютах", — говорится в обзоре.