МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Цены промышленных производителей на отдельные виды нефтепродуктов выросли в октябре в РФ более чем на 10%, в частности на зимнее дизельное топливо — на 10,6%, говорится в сообщении Росстата.

"В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный – на 19,1%, углеводороды газообразные, кроме природного газа – на 14,8%, топливо дизельное арктическое – на 13,4%, топливо судовое – на 11,2%, топливо дизельное зимнее – на 10,6%", — указывает ведомство.

Цены производителей на сжиженные пропан и бутан, по его данным, увеличились на 10%, на смазочные нефтяные масла – на 8,4%, на нефтяные парафины – на 8%, нефтяной кокс – на 7,7%, на топочный мазут — на 6,5%.