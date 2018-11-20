МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги вторника на Лондонской фондовой бирже (LSE) негативной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,62%, до 6,23 доллара, "Новатэка" — на 2,58%, до 177,3 доллара, "Лукойла" — на 0,9%, до 72,38 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,7%, до 4,62 доллара, "Газпром нефти" — на 3,57%, до 27 долларов.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 0,56%, до 17,6 доллара, НЛМК — на 1,29%, до 24,5 доллара, "Северстали" — на 1,18%, до 15,08 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 4,47%, до 1,28 доллара, Сбербанка — на 3,72%, до 11,9 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшились в стоимости на 0,36%, до 16,46 доллара.

Цена расписок "Магнита" снизилась на 2,61%, до 13,07 доллара, "Ленты" — на 1,38%, до 3,57 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 2,83%, до 2,34 доллара.