МЕХИКО, 20 ноя /ПРАЙМ/. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay мощностью 645 тысяч баррелей в день прекратил работу в воскресенье из-за проблем с газовым вентилем на системе газообеспечения, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух сотрудников предприятия и профсоюзного лидера.

По словам профсоюзного лидера Ивана Фрейтеса, до аварии на заводе перерабатывалось 70 тысяч баррелей в сутки.

"Произошло отключение электричества и остановилось все, что еще работало на Amuay", — сказал он.

Amuay вместе с соседним Cardon образуют один из самых больших в мире перерабатывающих комплексов CRP.

Добыча нефти в Венесуэле достигла многолетних минимумов на фоне гиперинфляции и экономического и политического кризиса и продолжает падать. По данным ОПЕК, в 2017 году в стране добывалось в среднем 1,91 миллиона баррелей в день.