АФИНЫ, 20 ноя /ПРАЙМ/, Геннадий Мельник. Проект поставок российского газа в Европу через Грецию по газопроводу "Турецкий поток" не согласован ни с Евросоюзом, ни с Афинами, поэтому он не включен в национальное энергетическое планирование, заявил министр энергетики и окружающей среды Греции Йоргос Статакис.

Президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган приняли 19 ноября в Стамбуле участие в церемонии завершения строительства морского участка "Турецкого потока". Осталось достроить сухопутную часть, и российский газ пойдет турецким потребителям и может поставляться в европейские страны. Но для этого нужны гарантии Еврокомиссии.

Премьер Греции Алексис Ципрас 16 ноября заявил, что Афины "продвигают в Брюсселе значительные перспективы, которые могло бы дать продление газопровода "Турецкий поток" на Грецию".

Вместе с тем в Национальном плане по энергетике и климату на период до 2030 года, проект которого вынесен на общественное обсуждение, газопровода с российским газом нет среди приоритетных работ.

"Как вы знаете, в настоящее время нет никаких договоренностей ни в рамках Европейского союза, ни на двустороннем уровне, поэтому его нет в энергетическом планировании", — ответил Статакис на вопрос РИА Новости, есть ли вообще этому газопроводу место в греческой энергетической системе.

"В то же время, вы знаете, идут дискуссии, есть совместные попытки компаний сотрудничать на коммерческой основе, они обсуждают этот проект. Так что эта тема продолжается. Она обсуждается, но очевидно, она не является частью и не может быть частью энергетического плана пока он не существует и не принял форму конкретного проекта, лицензированного или синхронизированного с Европейским союзом, как это было сделано с другими аналогичными проектами", — сказал министр.

По его словам, хорошо, что идут переговоры между коммерческими компаниями.

"Мы, как правительство, поощряем и укрепляем и изучаем эту перспективу. Надо еще много шагов сделать, чтобы он стал существующим проектом", — заключил министр.

Представленный греческим минэнерго Национальный план по энергетике и климату до 2030 года, в частности, предусматривает повышение доли возобновляемых источников энергии и природного газа в энергобалансе страны.

Среди приоритетных работ по поставкам природного газа значатся завершение и ввод в действие Трансадриатического газопровода ТАП, модернизация терминала регазификации СПГ в Ревитуса, реализация проекта газового интерконнектора Греция — Болгария (Interconnector Greece — Bulgaria, IGB), проект плавучего терминала сжиженного газа в греческом порту Александруполис, изучение проекта интерконнектора Турция — Греция — Италия (ITGI), исследовательская подготовка трубопровода East Med, исследование возможности подземного хранилища газа в Южной Кавале в связи с обеспечением безопасности поставок, продвижение трубопровода между Грецией и бывшей югославской республикой Македония.