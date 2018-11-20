ВЕНА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подписало контракты на закупку низкообогащенного урана (НОУ) для банка НОУ в Казахстане, сообщили в агентстве.

В середине сентября МАГАТЭ и РФ подписали имплементирующее соглашение по транспортировке низкообогащенного урана (НОУ) и оборудования, необходимого для работы банка НОУ МАГАТЭ в Казахстане.

"МАГАТЭ подписало контракты на приобретение низкообогащенного урана, подготовив почву для создания банка НОУ МАГАТЭ в 2019 году", — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что контракты заключены с двумя поставщиками – казахстанской компанией "НАК "Казатомпром" и французской Orano Cycle. Они будут поставлять МАГАТЭ низкообогащенный уран для дальнейшей транспортировки в Казахстан и его хранения там.

Низкообогащенный уран — исходный материал для изготовления топлива для атомных электростанций. Банк НОУ МАГАТЭ — один из механизмов обеспечения гарантированных поставок ядерного топлива в разные страны в случае нарушения существующих механизмов этих поставок. Этот резерв по сути станет неприкосновенным запасом, который будет востребован только в случае кризисной ситуации на мировом урановом рынке.

Банк расположен на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске на северо-востоке Казахстана. Здание банка было открыто в августе 2018 года.

В соответствии с ранее подписанным соглашением МАГАТЭ будет нести расходы по приобретению, доставке и содержанию низкообогащенного урана. Также оно понесет издержки, связанные с импортом и экспортом низкообогащенного урана и расходы по выплате налогов, сборов и пошлин. В свою очередь Казахстан будет нести расходы, связанные с непосредственным хранением низкообогащенного урана МАГАТЭ, включая оплату электроснабжения, отопления, необходимых служебных помещений и расходы на персонал, предоставляемый Казахстаном; расходы, связанные с перемещением банка в пределах Казахстана в своих нуждах.