МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. "Газпром" увеличил объем инвестиций на 2018 год в строительство СПГ-комплекса в районе компрессорной станции "Портовая" в 1,6 раза по сравнению с предыдущим планом — до 74 миллиардов рублей, следует из материалов "Газпрома".

Ранее компания планировала направить на строительство комплекса 45,5 миллиарда рублей в 2018 году.

В 2017 году "Газпром" инвестировал в проект 46,6 миллиарда рублей. Общий объем финансирования составляет 126,965 миллиарда рублей в ценах на начало 2016 года.

Компрессорная станция (КС) "Портовая" расположена в Ленинградской области и является пунктом входа на северном берегу Финского залива, откуда газ поступает в магистраль "Северного потока". Генеральным подрядчиком строительства СПГ-комплекса является научно-исследовательский проектный институт нефти и газа "ПЕТОН". "Газпром" планирует завершить строительство СПГ-комплекса в 2019 году.

Как отмечалось ранее в документах, целевой задачей проекта заводского комплекса является обеспечение автономной газификации потребителей СПГ Калининградской области. Комплекс будет расположен в районе причала бухты "Дальняя" в Выборгском районе Ленинградской области. Срок службы комплекса — не менее 25 лет. Планируется, что мощность завода составит до 1 миллиона тонн СПГ в год.