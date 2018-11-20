МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. "Газпром" в 2018 году направит на строительство терминала по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области 31,9 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Ранее "Газпром" не давал оценку своих инвестиций на 2018 год в проект. Общая стоимость строительства СПГ-терминала в ценах на 1 января 2016 года составляет 25,7 миллиарда рублей, говорится в материалах.

"Газпром" введет терминал в эксплуатацию в декабре 2018 года. Ранее компания планировала запустить терминал в конце 2017 года.

Терминал мощностью 2,7 миллиарда кубометров газа в год строится в Зеленоградском районе и прибрежной акватории Балтийского моря (северное Заостровье-Зеленоградск). Срок эксплуатации — 30 лет. Терминал производительностью не менее 9 миллионов кубометров газа в сутки будет подключен к существующему газопроводу в районе Калининградского ПХГ, что даст возможность как направлять газ потребителям, так и закачивать его в подземное хранилище.