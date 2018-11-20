МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. "Газпром" увеличил инвестиции на 2018 год в развитие газотранспортных мощностей, которые обеспечат подачу газа в "Северный поток-2" на 28,4% по сравнению с планом — до 127 миллиардов рублей, говорится в материалах компании.

Ранее "Газпром" планировал направить на строительство участка "Грязовец — КС Славянская" 98,9 миллиарда рублей.

Инвестиции в строительство линейной части газопровода увеличены на 14,9 миллиарда рублей — до 68,7 миллиарда рублей, инвестиции в строительство компрессорных станций вырастут на 13,2 миллиарда рублей — до 58,4 миллиарда рублей.

Общая сумма инвестиций в развитие ГТС с 2017 по 2021 год составит 478,9 миллиарда рублей, говорится в материалах.

Кроме того, "Газпром" незначительно понизил оценку инвестиций на 2018 год в строительство газопровода "Ухта-Торжок-2" — до 46,2 миллиарда рублей. Ранее компания планировала в 2018 году направить на проект 48,1 миллиарда рублей.

В 2017 году "Газпром" направил на строительство газопровода 81,2 миллиарда рублей. Общая сумма инвестиций в строительство газопровода составляет 217 миллиардов рублей. Строительство газопровода "Ухта-Торжок-2" началось в октябре 2015 года, его планируется завершить в 2020 году. Строительство ведется в рамках расширения северно-западного коридора Единой системы газоснабжения (ЕСГ) РФ для подачи газа в новый экспортный газопровод по дну Балтийского моря "Северный поток-2".