ВАШИНГТОН, 21 ноя /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия помогла США не допустить повышения цен на нефть.

По его словам, Саудовская Аравия помогла США "не допустить повышения цен на нефть". "Я не буду разрушать мировую экономику и не буду разрушать экономику нашей страны", — сказал он журналистам.

Ранее Трамп заявил, что США намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии и после убийства журналиста Джамаля Хашукджи. При этом он допустил, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман знал об убийстве журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле.

Президент США добавил, что ЦРУ не предоставило точных выводов о причастности властей Саудовской Аравии к убийству Хашукджи.

"Они не сделали определение. У них нет ничего определенного. Может он (Мохаммед бен Салман — ред.) это сделал (заказал убийство Хашукджи – ред.), а может нет. Мы поддерживаем Саудовскую Аравию. И еще: у меня нет никакого бизнеса с Саудовской Аравией", — добавил Трамп.

По его словам, если "разрушить" отношения США с Саудовской Аравий, то цены на нефть резко вырастут, и "Россия хотела бы это видеть".

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.