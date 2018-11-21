КРАСНОДАР, 21 ноя /ПРАЙМ/. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) открывает в среду в Краснодаре новую подстанцию — 220 кВ "Восточная промзона", которая создаст резерв мощности для строительства индустриального парка, сообщили в пресс-службе ФСК.

"21 ноября 2018 года в г. Краснодар Краснодарского края состоится открытие новой подстанции ПАО "ФСК ЕЭС" — 220 кВ "Восточная промзона"… Будет создан резерв мощности для реализации планов по строительству одноименного индустриального парка "Восточная промзона", — отмечают в ФСК.

Также в сообщении говорится, что ввод энергообъекта повысит надежность электроснабжения объектов жилищной и социальной инфраструктуры Краснодара.