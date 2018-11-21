ВАШИНГТОН, 21 ноя /ПРАЙМ/. США во вторник объявили о введении очередных санкций против Сирии, Ирана и России.

На этот раз поводом для ограничительных мер стали якобы имеющие место тайные поставки иранской нефти Дамаску при "содействии" российской стороны. Полученные Тегераном доходы тот, как утверждается, тратит на финансирование Корпуса стражей иранской революции (КСИР) и группировок ХАМАС и "Хезболлах", которые Вашингтон считает террористическими.

Санкции объясняются необходимостью скорейшего политического решения конфликта в Сирии. Представители американской администрации уже пообещали, что под санкции попадут все, кто продолжит "поддерживать режим", то есть правительство Сирии.

Действия Вашингтона фактически являются продолжением общей политики по оказанию "максимального давления" на Иран с тем, чтобы тот "изменил свое поведение" в регионе. В частности, одним из элементов этого давления является попытка свести к нулю экспорт иранской нефти. Основанием для всех этих мер являются санкции и другие нормативные акты США, которые были приняты после одностороннего выхода этой страны из "ядерного соглашения" международного сообщества с Ираном.

Российские парламентарии уже заявили, что Москва продолжит выполнят свои обязательства по контрактам с Сирией и выразили уверенность, что новые санкции США не окажут влияния на экономику РФ.

"ТАЙНАЯ СЕТЬ"

О введении санкций против "ирано-российской сети" по поставкам нефти в Сирию сообщил журналистам во вторник высокопоставленный представитель администрации США.

По его утверждению, таким образом сирийское правительство получает миллионы баррелей нефти из Ирана, а тот — сотни миллионов долларов из Сирии на финансирование Корпуса стражей иранской революции (КСИР), а также на группировок ХАМАС и "Хезболлах".

Администрация США считает, что к этому причастен сирийский гражданин Мохаммед Амер аш-Швики и его компания Global Vision Group, расположенная в России. Эту компанию они называют "ключевой" в схемах по поставкам нефти Ирана через РФ в Сирию.

По данным американской стороны, по меньшей мере с 2014 года нефть скрытно доставляется в Сирию на судах, которые выключают систему GPS, чтобы избежать огласки поставок.

"Используя комплекс механизмов, предназначенных для того, чтобы сбить с толку о природе их деятельности, находящаяся в России компания аш-Швики Global Vision Group координируется с Национальной нефтяной компанией Ирана для перечисления средств за поставляемую в Сирию нефть. Global Vision Group это осуществляет, работая с российской госкомпанией "Промсырьеимпорт" — дочкой министерства энергетики России — для содействия поставок иранской нефти" — говорится в опубликованном на сайте министерства финансов США сообщении.

Минфин США также опубликовал несколько фотографий лиц, в отношении которых введены санкции. Причем были отобраны те, которые, по мнению властей США, подтверждают их связь с "тайной сетью". На одной из них аш-Швики позирует на фоне Кремля, на другой он запечатлен со своим российским партнером, а на третьей сидит перед несколькими пачками долларов.

Отмечается, что для доставки нефти Global Vision Group использует ряд судов, многие из которых застрахованы европейскими компаниями.

Минфин США позднее опубликовал список из 16 судов, в том числе четырех российских, которые, по его мнению, причастны к поставкам иранской нефти в Сирию в 2016–2018 годах. В частности, в него вошли суда "Альметьевск", "Трувор" (ранее называлось "Мухалатка"), "Волга" (ранее "Маршал Жуков") и "Язь". По данным сервиса MarineTraffic, это российские суда, других судов РФ в списке нет.

Американское ведомство отмечает, что это не исчерпывающий список судов, к которым могут иметь отношение находящиеся под санкциями люди. Отдельно оговаривается, что наличие судна в этом списке не означает, что оно однозначно определено как собственность кого-то из санкционного списка.

РИСКИ И ДАВЛЕНИЕ

О том, что список судов и компаний не является окончательным министерство финансов, госдепартамент и береговая охрана США предупредили в специальном сообщении.

"Данный документ предупреждает лица по всему миру о значительном риске санкций США для всех сторон, участвующих в поставках нефти в Сирию… Правительство США будет агрессивно преследовать с целью внесения в список санкций любое лицо, которое будет поддерживать режим (сирийские власти — ред.), к примеру, помогая экспорту или импорту правительства Сирии, включая государственные компании", — говорится в сообщении.

Власти США заявили, что у них есть ряд методик, которые помогают скрывать факт поставок нефти и нефтепродуктов в Сирию в обход американских санкций. В частности, как утверждается, речь идет о фальсификации судовой документации, перегрузке нефти в море с одного судна на другое, отключении системы глобального позиционирования AIS. Участникам рынка советуют укрепить меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, отслеживать манипуляции с AIS, проверять документацию и быть осторожными в международных транзакциях.

США вводят санкции для оказания давления на Дамаск, которое "необходимо для политического решения конфликта", пояснил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Сегодняшние действия — часть усилий США по оказанию давления на Сирию, которое необходимо для политического решения сирийского конфликта", — заявил чиновник.

Кроме того, по его словам, последние санкции направлены на подрыв связей между Дамаском и Тегераном.

"Иранский режим продолжает использовать нестабильность в Сирии для расширения своего влияния. Поддержка Ираном (президента Сирии Башара) Асада подрывает легитимный политический процесс и углубляет дальше гуманитарный кризис", — подчеркнул представитель администрации.

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

Комментируя новые санкции, член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил РИА Новости, что Россия продолжит выполнять свои договоренности с Дамаском по поставкам нефти в Сирию, несмотря на давление США.

"Политическое поражение в Сирии, видимо, побуждает США вернуться к идее смены режима в Дамаске. Поэтому экономическое давление через перекрытие поставок нефти становится орудием новой экономической войны с (президентом Сирии) Башаром Асадом, а косвенно — с Москвой и Ираном", — сказал он.

По его словам, Россия действует и будет действовать "абсолютно легально и законно".

"У нас есть договор с Сирией и, следовательно, нам решать, что и кому поставлять. Это и будет нашим ответом, гораздо более эффективным, чем встречные санкции", — подчеркнул Морозов.

В свою очередь первый замглавы экономического комитета Госдумы Владимир Гутенев (ЕР) заявил, что новые санкции США против двух российских компаний в связи с экспортом нефти в Сирию не нанесут ущерба российской экономике, поэтому ответных мер принимать не стоит.

"Я надеюсь, что эти компании не являются участниками широкой международной деятельности, а именно созданы и специализируются для осуществления таких товарных операций, по которым могут возникнуть санкционные меры… Думаю, что подобные шаги не принесут ущерба российской экономике… И я думаю, что предпринимать какие-то ответные шаги, поскольку не будет ущерба, наверное, не стоит", — оценил ситуацию Гутенев.

"Что касается данной ситуации, я считаю, что это экстерриториальное распространение своих норм на абсолютно независимые государства, коими является и Иран, и Сирия, и Россия", — добавил депутат.

Военно-политический кризис в Сирии продолжается с 2011 года. В феврале 2018 года Россия подписала с Сирией дорожную карту сотрудничества в сфере энергетики. Министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что она включает в себя поэтапную реализацию проектов в области геологоразведки, добычи нефти и газа, а также восстановление нефтегазовой инфраструктуры.