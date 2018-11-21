МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Теплоснабжение около 15 тысяч человек в Московской области полностью восстановлено после нарушения из-за аварии на трубопроводе, сообщает Минэнерго РФ.

По данным министерства, 20 ноября в 16.30 на Каширской ГРЭС был отключен магистральный трубопровод теплоснабжения. Причиной стало повреждение прямого трубопровода по улице Металлистов. Было нарушено теплоснабжение жителей 155 многоквартирных жилых домов в микрорайоне "Кашира-2" (около 15 тысяч человек) и 10 социально значимых объектов.

"21 ноября в 01-25 ремонтные работы завершены, начато заполнение системы теплосети теплоносителем… В 06-00 теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы выполняла бригада цеха тепловых и инженерных коммуникаций станции в составе 6 человек и 3 единиц специальной техники.