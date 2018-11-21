ПЕКИН, 21 ноя — ПРАЙМ. Третья линия "Ямала СПГ" будет запущена через пару недель, заявил РИА Новости заместитель председателя правления "Новатэка" Марк Джетвей.

"Первая линия была запущена в декабре 2017 года, вторая линия была запущена в августе этого года. Третья линия будет запущена через пару недель во время и в рамках изначально запланированного бюджета", — рассказал Джетвей на полях форума "Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала", организованном Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей.

Он добавил, что четвертая линия будет запущена в декабре 2019 года.