МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" планирует увеличивать свою долю на мировом рынке газа за счет оптимального сочетания поставок СПГ и трубного газа, сообщает компания.

"Газпром" планирует наращивать присутствие на мировом газовом рынке за счет оптимального сочетания поставок трубопроводного и сжиженного природного газа. Для усиления позиций на рынке СПГ ведется работа над проектами по строительству завода "Балтийский СПГ" и расширению мощностей завода "Сахалин-2", реализуется проект строительства комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС "Портовая", — говорится в сообщении.

Компания также отмечает, что потребление природного газа в мире продолжает расти. В 2016-2017 годах оно ежегодно увеличивалось более чем на 3%, а по итогам 2018 года рост может быть еще более значительным.