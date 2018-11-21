ВАРШАВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Польская нефтегазовая компания PGNIG за первые три квартала текущего года увеличила импорт сжиженного газа на 47%, сообщает компания в среду.

"Группа PGNiG продолжает свою политику по значительному увеличению импорта СПГ. Объем импортируемого СПГ за девять месяцев до 30 сентября 2018 года был на 47% выше, чем за тот же период 2017 года, и составил 1,96 миллиарда кубометров после регазификации", — говорится в сообщении. При этом доля СПГ в общем объеме импорта газа компанией PGNIG составила 18% по сравнению с 13% годом ранее.

Одновременно сообщается, что операционные расходы PGNIG выросли на 16% — до 22,71 миллиарда злотых (около 6 миллиардов долларов по текущему курсу) из-за роста затрат на покупку газа.

Чистая прибыль компании выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,82 миллиарда злотых (около 0,6 миллиарда долларов), выручка – на 15%, до 28,48 миллиарда злотых (около 7,7 миллиарда долларов), показатель EBITDA — на 10%, до 5,77 миллиарда злотых (около 1,5 миллиарда долларов).

PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома", однако традиционно заявляет о необходимости диверсификации поставок. Этой осенью польская госкомпания подписала два контракта на поставку СПГ из США. В октябре был подписан контракт с американской Venture Global LNG на поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.

В начале ноября PGNiG подписала с американской Cheniere Marketing International 24-летний контракт на поставку СПГ, согласно которому Польша в период 2019–2022 годов будет получать ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн СПГ (1,95 миллиарда кубов после регазификации).