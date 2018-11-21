МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. "Сименс Технологии газовых турбин", совместное предприятие Siemens и "Силовых машин", планирует довести локализацию производства газовых турбин в РФ в 2019 году до 70%, заявил технический директор компании "Сименс Технологии газовых турбин" Александр Лебедев.

"Если в прошлом году мы показали уровень локализации 50%, в этом году — 61%, а это означает, что Торгово-промышленная палата дает экспертное заключение об этом уровне локализации после проведения такого обследования предприятия вплоть до бухгалтерской отчетности, то в 2019 году планируем добраться до требуемых на сегодняшний вот этих в пп-719 (в постановлении правительства 719 — ред.) 70%. Это такая выполнимая задача", — сказал Лебедев.

В РФ не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин еще и в условиях западных санкций стало одной из причин, которые привели к спору с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым. Летом Минпромторг РФ подготовил дорожную карту разработки российских мощных газовых турбин. Суть документа в поэтапном выпуске на рынок линейки турбин: в четвертом квартале 2019 года — на 110 МВт, в конце 2021 года — на 170 МВт.